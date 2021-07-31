الكاظمي يطلع صالح على نتائج زيارة واشنطن ومخرجات الحوار الاستراتيجي

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد، كما أطلَعَ الكاظمي، الرئيس، على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي".وأشاد صالح، "بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد".كما جرى، وفق البيان، التأكيد على "أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".وتم التأكيد، أثناء اللقاء، على "أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في تشرين الأول المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها".