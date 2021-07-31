السامرائي: حادث يثرب نتاج تقاعس وتراخٍ.. يجب توحيد القرار الأمني

وقال السامرائي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحادث الإرهابي في ناحية يثرب هو نتاج تقاعس وتراخٍ غير مقبول ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تقاعس وتهاون في القيام بواجباته من الجهات الأمنية، ليكون ذلك محفزاً حقيقياً لمن يتولى مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين كي يؤدي واجباته على أكمل وجه في منع الإرهابيين من ارتكاب جرائمهم".وأضاف، أن "دماء أبناء محافظتنا في صلاح الدين ليست رخيصة ونرفض رفضاً قاطعاً أن يتم تجاهل التضحيات الكبيرة التي يقدمها أهلنا في جميع أقضية ونواحي المحافظة، وعدم اتخاذ اجراءات تؤدي لحمايتهم من فلول الإرهاب، كما من الضروري تعويض عوائل الشهداء و المصابين".وأشار السامرائي إلى "أهمية توحيد القرار الأمني، وتقوية شبكة المعلومات الاستخبارية من خلال التعاون مع الأهالي وإشراكهم في حماية مناطقهم وتشكيل وحدات شبه قتالية ترتبط بالقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني بما يعزز الاستقرار في مناطق المحافظة".