السفير الامريكي يؤكد للسومرية تقديم دعم كبير للعراق في المجالات الخدمية

وردا على سؤال للسومرية خلال اتصال مشترك بوسائل اعلام عدة قال تولر، ان "الولايات المتحدة زودت العراق بـ 2 مليار دولار لمساعدة الحكومة لمساعدة النازحين بمشاريع الغذاء والمأوى، وانها شاركت في مجالات الصحة والبيئة والتعليم".واضاف ان بلاده قدمت خدمات جلية في مجال المناخ والطاقة وساعدت في عدد من المشاريع لكي يقوم العراق باستغلال موارده الغازية بدل حرقها بشكل سلبي".ولفت الى ان "البرنامج الغذائي يقوم بتقديم المساعدة لـ 500 الف متضرر، مبينا ان "منظمة us الأمريكية تساعد 2 مليون عراقي للحصول على ماء الشرب في العديد من المناطق أبرزها البصرة".واوضح بأن "برنامج كوفاكس يقدم الدعم المستمر لوزارة الصحة العراقية".