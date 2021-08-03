حاملا رسالة خطية من الكاظمي.. وزير التخطيط يصل الى الكويت

وذكر اعلام وزارة التخطيط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزير يحمل رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى امير دولة الكويت تتضمن دعوة الامير الى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر اب الجاري، بمشاركة اوربية عالية المستوى".وأضاف البيان، ان "الزيارة ستتضمن ايضا اجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الكويتيين، لبحث ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".