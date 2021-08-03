الكاظمي يؤكد لذوي شهداء حادث مستشفى الإمام الحسين (ع) قرب إعلان نتائج التحقيق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أهم ما تحدث به الكاظمي خلال لقائه عوائل شهداء مستشفى الإمام الحسين (ع) في ذي قار "نستقبلكم اليوم، وقلوبنا يملؤها الحزن والحسرة على فقدان أعزائكم في حادث حريق مستشفى الإمام الحسين (ع)"، مضيفا ان "حادث مستشفى الإمام الحسين، وقبله مستشفى ابن الخطيب يشيران بكل وضوح إلى الخلل في المنظومة الإدارية للدولة التي توارثتها تراكمياً منذ العام 2003".وأضاف الكاظمي، "دعوناكم لنقول لكم إن دماء ذويكم في أعناقنا، وسنعاقب المسؤولين عن هذا الحادث بكل شدة".وتابع "قلناها ونقولها مرة أخرى إن ما حصل ويستمر حصوله في العراق من مشكلات واستهتار بالأرواح والممتلكات إنما هو ترسبات الفساد الذي نخر البلاد".واشار رئيس الوزراء الى، ان "هنالك تعمد بأن يستمر العراق بالفوضى وإضعاف الدولة عبر استهدافها الممنهج، وكل هذا على حساب أبنائنا وأبنائكم".وبين، انه "يوم أمس شرعنا بإطلاق الآليات الإدارية لتنفيذ الورقة البيضاء الإصلاحية؛ من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، الذي سيسهم في معالجة الكثير من المشكلات في جميع القطاعات؛ ومن أجل أبناء شعبنا ومستقبل أطفالنا رغم التحديات التي نواجهها".واردف الكاظمي، قريباً جداً ستعلن اللجنة التي كلفتها بالتحقيق بفاجعة مستشفى الإمام الحسين (ع) نتائج التحقيق، وأعدكم بأن المقصر سيلاقي أشد العقاب".ولفت الكاظمي الى، انه "وجهنا بإنجاز معاملاتكم بالسرعة القصوى، وسوف أتابعها شخصياً؛ من أجل استحصال حقوقكم، وهذا أقل ما تفعله الحكومة لكم، ونعلم أن هذا لا يعوّض حرقة فقدكم".وختم، " نجدد عزاءنا لكم، وعظيم مواساتنا، وندعو الله سبحانه أن يلهمكم الصبر على فقدكم".