العراق والأردن يؤكدان أهميةَ تعزيز العلاقات البرلمانية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، حيث تم عقد مباحثات في مقر مجلس الأعيان الأردني حول التعاون الثنائي والتأكيد على أهمية زيادة التعاون المشترك لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، فضلاً عن التأكيد على ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن في المجالات كافة وبمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين".وأكدت المباحثات، وفق البيان، "أهميةَ تعزيز العلاقات البرلمانية، والعمل على توحيد المواقف حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الدولية".وثمَّن رئيس مجلس النواب، "المواقف المشتركة بين البلدين في محاربة التطرف، مقدراً دعم الملك عبد الله الثاني بن الحسين للعراق على مختلف الصعد".من جهته، عبَّر رئيس مجلس الأعيان عن "حرص بلده على توطيد علاقاته مع العراق لتكون علاقات استراتيجية تنطلق من ثوابت تخدم المصالح المشتركة وبما يعود بالنفع على مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية أمن العراق واستقراره، وأن بلاده ترفض التدخل في شؤونه، وتقف على مسافة واحدة من مختلف مكونات الشعب العراقي، وتحرص على وحدة أراضيه، وأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك يضع جميع إمكانياته وقدراته في خدمة العراق، من أجل عودة الأمن والاستقرار إليه".