القضاء يصدر توجيهين بشأن لقاح كورونا وتعليمات خلية الأزمة (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حصلت عليها السومرية نيوز انه "بالنظر لاتساع الخطر العام جراء انتشار فايروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض، نوجه بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة".ووجه زيدان وفق الوثيقة بـ"اتخاذ الإجراءات ايضا لكل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفايروس".