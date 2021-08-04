من بغداد إلى بيروت.. كوارث ونكسات متشابهة والقادم مجهول! (فيديو)

على غرار بغداد لا يختلف الحال في بيروت، حيث تعاني لبنان مثل ما يعانيه العراق بدءً من الحوادث الإرهابية والإجرامية التي عصفت في البلدين، ثم النكسات الاقتصادية وضعف الخدمات وسوء الأحوال المعيشية، وصولاً إلى الكهرباء المتردية هنا وهناك.

