Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالوثيقة.. تأكيد حكومي على إعادة ربط مديريات التربية بالوزارة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

موعد الانتخابات ما زال متأرجحاً وتحذيرات من خطورة التأجيل لها

سياسة

2021-08-05 | 05:07
موعد الانتخابات ما زال متأرجحاً وتحذيرات من خطورة التأجيل لها
863 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز
 
ما زال الحديث عن اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالعاشر من تشرين الاول المقبل، او التاجيل هو الشغل الشاغل للكثير من القوى السياسية، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني ان الرأي العام ومن يراقب المشهد العراقي يعلم جيدا اهمية اجراء الانتخابات في موعدها دون تاجيل، شدد اخر على ان الانتخابات ستجري في موعدها المقرر ولن يتم تأجيلها.

اجراء الانتخابات في موعدها امر مهم
 
النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اشار الى ان الرأي العام ومن يراقب المشهد العراقي يعلم جيدا اهمية اجراء الانتخابات في موعدها دون تاجيل.
 
وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، ان "اغلب القوى السياسية تعد العدة لقضية انتخابات شهر تشرين الاول المقبل، خصوصا بعد اكتمال ما بجانب مفوضية الانتخابات من اجراءات اضافة الى اعلان الحكومة على تثبيت موعد الانتخابات دون تاجيل"، مبينا ان "الرأي العام ومن يراقب المشهد العراقي يعلم جيدا اهمية اجراء الانتخابات في موعدها دون تاجيل، بالرغم من التقارير الاممية غير المشجعة والتي نعتبرها تدخل بالشان العراقي وتجاوز للصلاحيات الخاصة بها".
 
واضاف البخاتي، ان "ما طرح من انسحابات لبعض القوى السياسية، فالامر يعود الى قانون الانتخابات الذي يحدد الاحزاب التي تمتلك جماهير والشخصيات التي لديها مقوبلية في دائرتها الانتخابية، اما الكم الهائل من المرشحين في الدوائر الانتخابية في المحافظات او بغداد، فان بعض المرشحين لمسوا انه ليس لديهم فرصة في امكانية المنافسة والفوز بمقعد برلماني ما جعلهم يذهبون الى خيار الانسحاب، والتعكز على الوضع الامني وعدم اكتمال الامور التي تخص الامن الانتخابي".
 
لا تأجيل للانتخابات
 
من جانبه فقد اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، الانتخابات ستجري في موعدها المقرر بالعاشر من شهر تشرين الاول المقبل.
 
وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك تضارب وتقاطع في الاراء بين القوى السياسية بين امكانية اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين المقبل او تاجيلها"، مبينا ان "الاحزاب الكبيرة فقد اعلنت موقفها بكل وضوح من الانتخابات والمشاركة فيها وقد بدأت فعليا حملاتها الانتخابية بشكل رسمي، فيما بعض القوى التي اعلنت الانسحاب بشكل شفهي لكنها لم ترسل كتبا رسمية الى المفوضية".
 
واضاف راضي، ان "القوى السياسية ومرشحيها بداو فعليا الجولات في مناطقهم الانتخابية وتم تهيئة انفسهم لاجراء الانتخابات والمشاركة فيها في الموعد المعلن"، لافتا الى ان "الجانب الفني من مفوضية الانتخابات والتنفيذي من الحكومة والتشريعي من البرلمان جميعها ليس لديها اي اعتراض على موعد الانتخابات وتم تهيئة جميع المستلزمات اللوجستية والقانونية للمضي بها".
 
واكد ان "الانسحابات قد تشوش على المشهد الانتخابي، لكنها في وضعها الطبيعي وضمن شكل القانون الجديد فانه من الممكن ان يكون شعور البعض من الاشخاص بعدم حصولهم على الاصوات الكافية في بعض الدوائر الانتخابية دفعهم الى الانسحاب". 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:56 | 2021-08-05 07:56
07:51 | 2021-08-05 07:51
07:45 | 2021-08-05 07:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ميسي ينشر صورة مثيرة جداً لزوجته على البحر!
21.63%
02:49 | 2021-08-04
ميسي ينشر صورة مثيرة جداً لزوجته على البحر!
02:49 | 2021-08-04
الازمة النيابية تؤيد طلب وزارة الصحة بفرض حظر شامل
19.56%
07:25 | 2021-08-04
الازمة النيابية تؤيد طلب وزارة الصحة بفرض حظر شامل
07:25 | 2021-08-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي في عموم العراق
17.47%
09:01 | 2021-08-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي في عموم العراق
09:01 | 2021-08-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
16.2%
09:11 | 2021-08-03
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
09:11 | 2021-08-03
تراجع اسعار الدولار في الاسواق العراقية
13.34%
03:02 | 2021-08-04
تراجع اسعار الدولار في الاسواق العراقية
03:02 | 2021-08-04
الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن &quot;أبو فدك&quot;
11.8%
08:52 | 2021-08-04
الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن "أبو فدك"
08:52 | 2021-08-04
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.