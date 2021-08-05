بينها الانتخابات المبكرة.. الحلبوسي والسفير الأميركي يبحثان ملفات سياسية عدة

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في العراق وملف الانتخابات النيابية المبكرة، فضلاً عن أهمية مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين ودعم العراق في تحقيق التنمية والاستقرار، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك".وبحسب البيان فقد أكد السفير الأميركي خلال اللقاء، "دعمَ بلاده للعملية الديمقراطية في العراق، وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة القادمة".