إيران توضح بعد رفع علم كردستان مكان علم العراق

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لقد حدث خطأ يوم أمس الخميس في بروتكول تشريفات ‫مطار مهرآباد طهران أثناء استقبال ‫نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق حيث رفع علم الإقليم بمكان علم ‫الجمهورية العراقية ولكن الأهم أن اللقاء الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وضع العلم العراقي فقط وهو الصحيح".وأضافت، أن "الجمهورية الإسلامية تؤكد دوما على صيانة وحدة الأراضي العراقية وتحترم سيادته وقد قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة الوفية إيران في هذا الموضوع وخاب المبطلون والمطبّلون".