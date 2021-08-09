الكاظمي والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاتصال ناقض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا، حيث أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر".وأكد رئيس الوزراء، أن "فرنسا شريك حقيقي للعراق، وأن الدولتين ترتبطان بتأريخ طويل من العلاقات البنّاءة، التي نسعى إلى تطويرها في مختلف المجالات".من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي "دعمه الكامل للعراق، وللكاظمي في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية".وأشاد ماكرون أيضاً بـ"الدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها رئيس الوزراء، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار".