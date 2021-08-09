ضحية صراع سياسي.. خارجية ليتوانيا تتحدث لـ"السومرية" عن المهاجرين العراقيين

وقال لينكيفيوس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما حصل على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا بخصوص قضية المهاجرين العراقيين ومقتل عراقي في حوادث العنف سببه خلافات سياسية بين بيلاروسيا وأوروبا؛ نتيجة لفرض الحصار الاقتصادي ومحاولة بيلاروسيا زعزعة الاستقرار وإشاعة أجواء العنف والجريمة في محاولة للانتقام".وأضاف، أن "بلاده لم تجرب من قبل هذا العدد من المهاجرين، مشيراً إلى أنه هناك معلومات تفيد بأن هذا العمل منظم وأنهم دخلوا في مخيم مينسك بقصد الوصول الى أوروبا".وأشار إلى أنه "هناك من نصحهم بشكل غير قانوني لعبور حدود ليتوانيا، وقد دفعوا مبالغ للمهربين الذين وعدوهم بأن هناك من سيأخذهم على الطرف الآخر من الحدود وحدثت أعمال إجرامية على الحدود وفي المخيمات"، مؤكداً أنه "لا توجد ضمانات بمنح اللجوء لأي شخص، لافتاً إلى أن "اولئك المهاجرين أصبحوا أداة في صراع سياسي بين بيلاروسيا وأوروبا".وأكد لينكيفيوس، أن "بلاده لا يمكنها فتح تحقيقاً في الحوادث التي تحصل لهؤلاء المهاجرين، كونها لم تقع داخل ليتوانيا".وبين، أن "أولئك المهاجرين لا يعانون فقط من نقص الأموال بل حتى من نقص الحياة، ومخاطر الصحة، وأصبحوا ضحايا لعمليات احتيال"، مثمناً دور الحكومة العراقية حول إيقاف الطيران من بغداد الى مينسك.