الخزعلي: هناك من يهاجم إيران ويصمت أمام القصف التركي وجرائم الخليج

اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، أن هناك من يهاجم إيران ويصمت أمام القصف التركي وجرائم دول الخليج.

وقال الخزعلي في كلمة له، إن "دولة قدمت 5 آلاف انتحاري قتلوا المئات من العراقيين الأبرياء وهناك من يهاجم إيران ويصمت أمام القصف التركي وجرائم دول الخليج ضد العراق".

وأضاف أن "أول من انتقد رفع علم كردستان في إيران هم ذيول إيران وليس غيرهم وهناك من يدعي بالوطنية وهم أدوات للسفارات ويجتمعون بشكل مستمر في فنادق الخمس نجوم".

ولفت الخزعلي الى أن "الهدف من هذه الاجتماعات هو ضرب الاستقرار في محافظات الوسط والجنوب حصرا"، مؤكداً "توجد مساعٍ لإيجاد مشاكل اجتماعية في محافظات الجنوب من خلال استهداف شيوخ العشائر".

وأشار الى أن "هناك من يحاول نقل الفوضى التي حدثت في ذي قار الى محافظة ميسان"، مبيناً أن "إسرائيل وعن طريق أدوات عراقية تعمل على تنفيذ اغتيالات أخرى في الجنوب".

وتابع أن "هناك مخططا لاغتيال ناشطين بالتظاهرات يقابله اغتيال لقيادات في الحشد الشعبي بهدف خلق الفوضى"، داعياً الناشطين الى "عدم الثقة بموظفي السفارات لأنهم موظفو استخبارات".