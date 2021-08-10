Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
تقرير إسباني يكشف تطوراً جديداً بشأن انتقال ميسي إلى سان جيرمان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مع اقتراب الانتخابات.. تحذيرات برلمانية من خطورة "اللاعب الخارجي"

سياسة

2021-08-10 | 05:16
مع اقتراب الانتخابات.. تحذيرات برلمانية من خطورة "اللاعب الخارجي"
1,091 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

تأثيرات اللاعب الخارجي على المشهد السياسي العراقي، كان وما زال حاضرا وبقوة خصوصا مع قرب اجراء الانتخابات التشريعية، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى اللاعب الخارجي حقيقة لا يمكن انكارها، حذر اخر من خطورة التدخل الخارجي على مستقبل العملية السياسية في العراق.

اللاعب الخارجي حقيقة لا يمكن انكارها
النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي، اشار الى ان اللاعب الإقليمي والدولي والمال المدفوع من خارج الحدود وحالات التمويل من قبل دول لجهات على حساب جهات أخرى هو امر موجود ولا يمكن انكاره خصوصا في الحملات الانتخابية.

وقال البخاتي في حديث للسومرية نيوز، ان "اللاعب الإقليمي والدولي والمال المدفوع من خارج الحدود وحالات التمويل من قبل دول لجهات على حساب جهات أخرى هو أمر موجود ولا يمكن انكاره في الحملات الانتخابية"، مبينا ان "تلك الحالة نراها من خلال الإمكانيات المالية التي يمتلكها المرشح والضخ للحملات الانتخابية من قبل بعض الكتل والمكونات".

واضاف البخاتي، ان "هذه الظاهرة اصبحت مشخصة حتى من خلال المواطن البسيط"، لافتا الى ان "التدخل الخارجي ظهر بشكل واضح من خلال تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات اضافة الى تصريحات بعض سفراء الدول، يضاف اليها خفايا زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن وما تضمنته من توجيهات امريكية تخص الانتخابات العراقية، خصوصا ان الحكومة لم توضح بشكل شفاف ماهي النقاط التي كانت محل نقاش خلال تلك الزيارة، حيث كانت الزيارة من المفترض أنها مخصصة لمناقشة الانسحاب الامريكي وجدولة الانسحاب لكن هنالك مفردات اخرى تم مناقشتها ولم يعلن عنها".


تحذيرات من خطورة التدخل الخارجي على مستقبل العراق
النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، أكد ان القيادات السياسية في العراق وحتى الشعب العراقي لديهم اصرار وعزيمة كاملة على إجراء الانتخابات ورفض التدخل الخارجي، على اعتبار ان الرضوخ لها سيؤثر سلبا على الوضع السياسي العراقي في المستقبل.

وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، انه "في كل جولة انتخابية ابتداء من انتخابات عام 2006 والتي تلتها فإن هنالك تأثير واضح للاعب الخارجي"، مبينا اننا "اليوم نسمع تصريحات بين الحين والآخر من سفراء بعض الدول وخصوصا الامريكي والبريطاني وحتى ممثلة الأمم المتحدة في العراق التي تعلن في أكثر من مناسبة بان الوضع الانتخابي والامن الانتخابي غير متوفر بشكل جيد في محاولة لتشويه الحقائق وارباك المشهد".

واضاف راضي، ان "القيادات السياسية في العراق وحتى الشعب العراقي لديهم اصرار وعزيمة كاملة على إجراء الانتخابات ورفض التدخل الخارجي، على اعتبار ان الرضوخ لها سيؤثر سلبا على الوضع السياسي العراقي في المستقبل".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:58 | 2021-08-10 10:58
10:43 | 2021-08-10 10:43
10:15 | 2021-08-10 10:15
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
أمانة مجلس الوزراء تعلن يوم غد عطلة رسمية
23.52%
13:36 | 2021-08-08
أمانة مجلس الوزراء تعلن يوم غد عطلة رسمية
13:36 | 2021-08-08
الوقف السني يعلن موعد غرة شهر محرم الحرام
21.19%
13:03 | 2021-08-08
الوقف السني يعلن موعد غرة شهر محرم الحرام
13:03 | 2021-08-08
ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
16.13%
09:00 | 2021-08-09
ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
09:00 | 2021-08-09
اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم
13.5%
03:23 | 2021-08-09
اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم
03:23 | 2021-08-09
وفاة فنان مصري
12.9%
06:41 | 2021-08-10
وفاة فنان مصري
06:41 | 2021-08-10
العتبة الحسينية تقرر إلغاء مراسم تبديل &quot;الراية&quot; هذا العام
12.77%
15:04 | 2021-08-08
العتبة الحسينية تقرر إلغاء مراسم تبديل "الراية" هذا العام
15:04 | 2021-08-08
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.