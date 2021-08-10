مجلس الوزراء يوافق على قانون جهاز الأمن الوطني

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على قانون جهاز الأمن الوطني وسيحال إلى البرلمان لإقراره".وأضاف، ناظم إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتوفير كل سبل إنجاح الانتخابات المقبلة".في سياق آخر، أشار إلى "البدء بتدقيق بيانات الاستمارات المقدمة للحصول على قطع الأراضي لتحديد المستحقين".وأردف، أنه "تم تخصيص 750 مليون دينار لوزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق، كما تم التصويت على منح وزارة الثقافة حق التصرف باستعمال البيوت التراثية لحمايتها من الاندثار".ولفت المتحدث الحكومي إلى أن "وزارة الهجرة طلبت تخصيصات طارئة بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية".