الخارجية تسلم الرئيس الايراني رسلة دعوة لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، ان " الوزير أكّد أنّ تنظيم "مؤتمر دول الجوار العراقي" يأتي في سياق الإجراءات الهادفة إلى دعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي لدى العراق".واضاف انه "جرى عقب ذلك بحث أهمّية تعزيز علاقات التعاون الثنائيّ بين البلدين الجاريين، وأعرب الوزير عن أمله بالمزيد من التعاون مع الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة خدمة لمصالح البلدين"، موضحا ان "أنّ ترسيخ الأمن المستدام في المنطقة لن يتحقق من دون مُشاركة دول جوار العراق، مُؤكّداً أنّ انعقاد هذا المُؤتمر سيوفر ظروف الحوار بين الدول وصولاً إلى الفهم المُشترك على صعيد المنطقة".من جانبه الرئيس إبراهيم رئيسي واصفاً هذا القرار من جانب الحكومة العراقيَّة بأنها "خطوة مُباركة".مُضيفاً أنّ "إيران اذ تعد الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة القضايا وتحسين العلاقات فيما بينها، خطوة باتجاه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".