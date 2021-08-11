وزير الخارجيَّة يلتقي السفراء العرب، وأعضاء البعثات الدبلوماسيّة في إسلام آباد

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الوزير اكد على ضرورة بذل المزيد من الجُهُود، والتنسيق بين الدول العربيّة لمُواجَهة مُحاوَلات تأزيم العلاقات بين شُعُوب المنطقة، وخلق أجواء من التوتر"، مُشيراً إلى أنَّ "العراق واجه إرهابيِّي داعش الذين جاؤوا من مُختلِف دول العالم دفاعاً عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع".واضاف أنّ "العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، داعياً إلى ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، مُشيراً إلى تمسُّك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبرَ ادامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة".واشار البيان الى ان "الوزير بين استعدادات الحُكُومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة".واوضح البيان ان "الوزير تطرّق أيضاً إلى اجتماع دول الجوار العراقيّ المُزمعُ عُقده نهاية الشهر الحالي في بغداد"، متحدثا " عن الوضع الأمني في افغانستان وتأثيره الخطير على دول المنطقة كما حدث بالسابق"،مؤكدا على "أهمية العلاقات مع باكستان في المجالات العسكريّة وتطوير قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة".