القضاء يحدد موعد محاكمة قاتل مدير بلدية كربلاء

حدد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، موعد محاكمة المتهم بقتل مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "موعد محاكمة المتهم بقتل بلدية كربلاء عبير الخفاجي سيكون في الـ22 من شهر اب الجاري".