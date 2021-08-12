الكاظمي والحلبوسي يبحثان توحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد، وتوحيد الجهود ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ بما يضمن تقديم ما يخدم المواطن".واضاف ان "اللقاء تناول أيضاً بحث ملف الانتخابات، وأهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها، فضلاً عن بحث ملفي الخدمات والإعمار، في جميع مناطق العراق، و اتخاذ اجراءات لمعالجة شؤون المواطنين في المدن المحررة".