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نائب: الاقتصاد العراقي ريعي والنظام الضريبي الحالي ملائم له

سياسة

2021-08-15 | 05:34
نائب: الاقتصاد العراقي ريعي والنظام الضريبي الحالي ملائم له
967 مشاهدة

اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية ناجي السعيدي، اليوم الاحد، ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي والنظام الضريبي الحالي هو نظام ملائم له، فيما اشار الى ان المشكلة الاساسية لدينا هو عدم القراءة الحقيقية للواقع العراقي.

وقال السعيدي في حديث للسومرية نيوز، إن "النظام الضريبي يرتبط بطبيعة النظام الاقتصادي، وبما ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي فإن النظام الضريبي الحالي هو نظام ملائم له وفي حال التحول الى الاقتصاد المتنوع وشركات القطاع العام والخاص فحينها من الممكن تعديل الهيكل العام للنظام الضريبي"، مبينا ان "الهدر الموجود اليوم لدينا بالضرائب المباشرة او غير المباشرة او الضريبة الكمركية فهو ينم عن فشل وزارة المالية في ادارة هذه القطاعات".

واضاف السعيدي، ان "مشكلة الهدر هي قضية عملية ولا ترتبط بنوعية وهيكلية النظام الضريبي، كما ان الأمر الآخر يرتبط باختيار الشخصيات غير الكفوءة والتي تتسبب بهدر المال العام"، لافتا الى ان "وزير المالية مطالب بمراجعة الجانب العملي في العمل الضريبي والأداء قبل الذهاب الى الجانب النظري".

وأكد ان "المشكلة الأساسية لدينا هو عدم القراءة الحقيقية للواقع العراقي، والطامة الكبرى ان يتم مقارنة الاقتصاد العراقي الريعي بالبريطاني الذي يمتاز بالتطور والتقدم والتنوع، بالتالي فان تحميل المواطن امور فوق مقدرته هو أمر غير صحيح".

وكان وزير المالية عبد الامير علاوي، قد امس السبت، ان الجهات المعنية بصدد تطبيق نظام ضريبي جديد يراعي الوضع العراقي الراهن.

وقال علاوي في مداخلة له في أثناء الندوة التي عقدت في مقر الوزارة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي، إنه "يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي"، لافتا الى أن "قانون الضريبة العراقي الحالي هو نسخة من قانون الضريبة البريطاني الصادر العام 1922 ويجب إعداد مسودة قانون جديد يقدم الى مجلس الوزراء يتناسب مع المجتمع العراقي".
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