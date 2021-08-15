مجلس جديد يتولى إدارة أفغانستان.. هل ستسلم السلطة إلى طالبان؟

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع أن "المجلس الجديد يضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله".

وذكر مصدر الوكالة أن "المجلس الجديد سيسلم السلطة إلى "طالبان" لاحقا".