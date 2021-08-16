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الكاظمي يصل إلى نينوى على رأس وفد وزاري
سياسة
2021-08-16 | 00:55
714 مشاهدة
وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين ، الى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري .
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن" الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري ضم أعضاء مجلس الوزراء".
»
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الكاظمي
نينوى
وفد وزاري
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