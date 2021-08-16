الكاظمي يصل إلى نينوى على رأس وفد وزاري

وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأثنين ، الى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن" الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى على رأس وفد وزاري ضم أعضاء مجلس الوزراء".