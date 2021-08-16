الخارجية تصدر بيانا بشأن انباء دعوة سوريا لقمة بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تداولت بعض وسائل الإعلام،أنَّ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة، للمشاركةِ في إجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد"، مبينة إنَّ "الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة".واشارت الى، أن "الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وبإسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح".