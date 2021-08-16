الكاظمي يصل الى سنجار ويزور قرية كوجو الايزيدية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء وصل ، بعد ظهر اليوم ، إلى قضاء سنجار غرب محافظة نينوى التي وصلها في وقت مبكر من اليوم.واضاف ان "الكاظمي زار قرية كوجو قرب قضاء سنجار، التي سبق أن شهدت أبشع جرائم داعش الإرهابية بحق أهلنا من الأيزيديين، وقرأ الكاظمي سورة الفاتحة في مقبرة الشهداء الأيزيديين، ترحماً على الضحايا ومواساةً لذويهم".واشار البيان الى ان "الكاظمي تحدث إلى جمع من أهالي القرية قائلا: "إننا اليوم بينكم لنستذكر جرائم داعش، وما سببته من آلام، لكن هذه الآلام ستقوينا في مواجهة الإرهاب، مثلما ستقوي روابط الدم بين كل العراقيين، وأكد أن لا شيء سيثنينا عن بناء وطننا، واحترام تعدديته السياسية، والإثنية، والدينية".واوضح البيان ان "رئيس الوزراء شدّد على أن مأساة الأيزيديين يجب أن لا تتكرر، وأن الدولة ستدافع عن أبنائها، وعن خصوصية الأيزيديين كمواطنين عراقيين، وأن الدم العراقي لن يكون رخيصاً أبداً".