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الكاظمي يتصل بالرئيس الايراني ويبحثان القضايا المشتركة

سياسة

2021-08-17 | 08:34
الكاظمي يتصل بالرئيس الايراني ويبحثان القضايا المشتركة
705 مشاهدة

اتصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معه عددا من القضايا المشتركة بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـالسومرية نيوز، إن "الجانبين تبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)".

واضاف ان "رئيسي عبّر عن شكره للكاظمي، وجهود العراق حكومة وشعباً في استضافة زائري المناسبات الدينية، فيما أكد الكاظمي تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيسي بمناسبة تسنّمه مهامه الرئاسية".

واشار البيان الى ان " رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاتصال، "ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها".

واوضح البيان ان "رئيسي عبّر عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة".
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