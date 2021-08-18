الحلبوسي: موقف الإمام الحسين مسؤولية المخلصين لفكرة العدل والساعين للحق

اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، أن موقف الإمام الحسين مسؤولية كل المخلصين لفكرة العدل والساعين للحق.

وقال الحلبوسي بذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، إن "موقف الإمام الحسين هو مسؤولية كل المخلصين لفكرة العدل والساعين إلى الحق في مواجهة الظلم".

وأضاف "تؤكد ذكرى عاشوراء، في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، نصرةَ المظلومين والضعفاء على كل مظاهر الباطل والفساد والإرهاب والقتل وإزهاق الأرواح وتكريس الديكتاتورية وسلب الحرية، ويحتم الواجب الذي يفرضه منهج الإمام الحسين على الجميع أن يكونوا بمستوى المسؤولية، من أجل تطبيق مشروع الإصلاح والتغيير الحقيقي والمضي به من أجل غدٍ أفضل".