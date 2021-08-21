العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان مجالات التعاون والشراكة

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم السبت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق، كرستوف بويك، والوفد المرافق له".وبحث اللقاء، وفق البيان، "مجالات التعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي، بما يعزز دعم الحكومة العراقية على جميع الصعد".وأكد الأعرجي، أن "العراق يقدر الدعم والشراكة الدولية، ويسعى إلى تعزيز علاقاته مع الجميع، ليكون فاعلا بين محيطه الإقليمي والدولي، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة".