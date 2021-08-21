العراق وقطر يؤكدان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، أجرى مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".كما تم بحثُ، بحسب البيان، "عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".