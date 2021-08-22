الكاظمي يصل الى الكويت

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، الى دولة الكويت.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد غادر صباح اليوم الأحد، العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي رفيع.