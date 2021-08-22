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رئيس الوزراء: تجاوز آثار الماضي سيمكن العراق والكويت من تحقيق الانجازات

سياسة

2021-08-22 | 08:20
رئيس الوزراء: تجاوز آثار الماضي سيمكن العراق والكويت من تحقيق الانجازات
663 مشاهدة

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيحدثان تأثيراً إيجابياً في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، حيث عبر عن تطلّع العراق حكومةً وشعباً، إلى تمتين العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف الصعد والمجالات، مبيناً أن العراق والكويت، بتجاوزهما آثار الماضي وتطلعهما إلى المستقبل، سيتمكنان من إنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي، والتأثير الإيجابي في المنطقة".

وشدّد الكاظمي، على "الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التواصل الجغرافي، وترابط المصالح الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين، لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا".

وأكّد الكاظمي، أن "العراق ماضٍ في إجراء الانتخابات بموعدها في شهر تشرين الأول المقبل، وقد تمكنت الحكومة من استكمال المتطلبات القانونية، والانتهاء من قانون الانتخابات؛ استجابةً لإرادة العراقيين، ولأجل أن تكون نتائج الانتخابات المعبّر الحقيقي عن إرادتهم".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن "مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق، وإن أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه، وعبّر أيضاً عن أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية".
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