وصول وفد من الخارجية الى ليتوانيا لتيسير عودة العراقيين العالقين

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وفدا دبلوماسيا قنصليا وصل إلى ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسير عودة العراقيين من العالقين".وأضاف الصحاف، أن "الوفد بدأ عمله اليوم، إذ التقى مع مسؤول التحقيقات في مركز المهاجرين الاجانب في مخيم طالبي اللجوء بمنطقة ببرادا (pabrade) الحدودية توماس سيبوفلسكي والمستشار في قسم التعاون الدولي لحرس الحدود مينداكوس لاديكا".واشار الى، انه "جرى الحديث بين الجانبين عن أعداد العراقيين في هذا المركز البالغ عددهم (275) بضمنهم 14 عائلة، وبعد اللقاء تم إصدار جوازات مؤقتة لمجموعة من العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية في هذا المركز وتم الاطلاع على ظروفهم المعيشية ومايحتاجونه واولوية الحالات الإنسانية للأخرين".