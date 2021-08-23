رئاسة البرلمان: سنعقد جلسة خاصة لدعم تخصيصات مجلس الدولة

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، رئيس مجلس الدولة كريم خصباك ونائبيه عبد اللطيف نايف، واحمد المعيني، وعدداً من اعضاء مجلس الدولة, بحضور المستشار القانوني لمجلس النواب محمد يوسف ومستشار البحوث والتطوير فراس الحسيني".وأشار الكعبي إلى "استمرار دعم مجلس النواب لعمل مجلس الدولة وتأمين كافة متطلباته لاسيما المالية منها بما يضمن استقلالية عمله والقيام بالمهام المناطة به، والعمل على سن قانون تعديل قانون مجلس الدولة عند احالته لمجلس النواب، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة وتعيين الموارد البشرية للمجلس".ونوه إلى "اهمية قيام مجلس الدولة بدوره المنشود في الرقابة على جودة التشريعات وتزويد مجلس النواب بتقاريره الدورية المتضمنة ملاحظاته بشأن ذلك، مؤكدا ان مجلس النواب واللجنة المالية فيه واستضافة ممثلي مجلس الدولة سيعقد جلسة خاصة خلال وصول مشروع قانون الموازنة لدعم التخصيصات المالية لمجلس الدولة".بدوره، شدد عضو هيأة الرئاسة، على "ضرورة تكامل العمل بين مجلسي النواب والدولة بما يساهم في ضمان ورصانة جودة التشريعات، فيما اوعز بتشكيل لجنة في مجلس النواب تُعنى بدراسة وانضاج مقترحات ومشاريع القوانين، تضم ممثلين عن عدد من الجهات المختصة، على ان يكون مجلس الدولة ممثلاً رئيسياً فيها".