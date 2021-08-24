بينها اللجوء والنازحين.. جملة ملفات على طاولة مباحثات عراقية ألمانية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن جابرو "التقت خلال زيارتها الرسمية لدولة ألمانيا الاتحادية، على رأس وفد حكومي، بمسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التعاون الاقتصادي، لبحث مجموعة من القضايا التي تخص فئات المهجرين العراقيين وطالبي اللجوء وملف العراقيين العالقين بين دولتي بيلاروسيا وليتوانيا، فضلاً عن ملف النازحين في العراق، وزيادة الدعم الدولي للعراق لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية".وناقشت اللقاءات، وفق البيان، "قضية عودة العراقيين قسراً من المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا بشكل خاص والاتحاد الأوروبي بشكل عام".وأشارت إلى أن "الوزارة ترفض العودة القسرية للعراقيين وضد إجبار أي شخص على العودة دون رغبته ، مُشدّدةً على، ضرورة زيادة الدعم المالي وبرامج التدريب للعائدين طوعياً إلى العراق".وناقشت الوزيرة، خلال اللقاء الموسّع مع المسؤولين الألمان، سبل التعاون المشترك بين بغداد وبرلين، باعتبار المانيا ثاني أكبر دولة مانحة، وركّز اللقاء أيضاً على المناطق المحررة وضرورة إعمارها وإعادة الاستقرار لها، بحسب البيان.من جهتها، اكدت الحكومة الألمانية، "دعمها للحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح، وغلق المخيمات وعودة النازحين طوعياً إلى مناطقهم بعد حلحلة جميع المشاكل والمعوقات، مبينة ان دعمها سيكون من خلال مشاريع استثمارية وتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية وتوعوية عن طريق منظماتها العاملة في البلاد".