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وزير الخارجية: العراق حريص على إيجاد علاقات جيدة مع جواره

سياسة

2021-08-24 | 13:45
وزير الخارجية: العراق حريص على إيجاد علاقات جيدة مع جواره
378 مشاهدة

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن العراق حريص على إيجاد اعلى المستويات من العلاقات الجيدة مع دول جواره.

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "القى مُحاضرة في مبنى الأكاديمية الدبلوماسية الروسية، وبحضور عدد كبير من النخب الدبلوماسية الروسية، والطلبة الدارسين فيها، تطرق فيها إلى أهم آفاق التعاون بين العراق وروسيا، مُؤكّداً بإنّ العراق يمتلك علاقات وطيدة تمتد لعشرات السنوات، كما أنّ التعاون الثنائيّ بين البلدين يسير نحو تقدم مُستمر، مُشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه اللجنة العراقيَّة -الروسيّة المُشترَكة في تطوير هذا التعاون".

وتطرّق الوزير، إلى "التعريف بالنهج السياسي الخارجي للحكومة العراقيَّة والمبني على إنشاء علاقات دبلوماسية متساوية مع جميع الدول مبنيةً على الاحترام المُتبادل، مُضيفاً بإنّ العراق يحرص بصورة خاصة إلى إيجاد اعلى المستويات من العلاقات الجيدة مع دول الجوار العراقيّ، مُبيناً ان هذا الأمر له تاثير كبير على الاوضاع الداخلية في العراق".

وبشان التجربة العراقيَّة في مُكافحة الإرهاب والانتصار الكبير الذي حققه الشعب العراقيّ من خلال قواته الأمنية المختلفة على تنظيم داعش الإرهابيّ، أكّد حسين، بان "هذه التجربة تمثل اعتزاز وفخر كبير لجميع العراقيين الذين وقفو جنباً إلى جنب في التصدي لهذا التنظيم الإرهابيّ والذي سعى لقتل الحياة في بلاد الرافدين".

والتقى وزير الخارجية، بحسب البيان، مع رئيس الأكاديمية الدبلوماسية الكسندر فلاديميرفيتش، وجرى مُناقشة سُبُل تطوير التعاون الثنائيّ بين معهد الخدمة الخارجيَّة التابع إلى وزارة الخارجيَّة العراقيَّة والأكاديمية الدبلوماسية الروسية وذلك من خلال الدورات الدبلوماسية.
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