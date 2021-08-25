بلاسخارت تقدم لمجلس الأمن إحاطة عن "انتخابات تشرين"

وقالت بلاسخارت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك بشأن الوضع في العراق، إن "انتخابات تشرين الأول تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018"، مبينة أن "مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق".وأشارت إلى أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين بالانتخابات حالياً يعادل 5 إضعاف الذين عملوا في انتخابات 2018".وشددت بلاسخارت على، أن "مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين".