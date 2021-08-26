مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة الاحد المقبل

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن جدول اعمال جلسة يوم الاحد المقبل.





فيما يلي نص الوثيقة:-





وقالت الدائرة بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، ان جدول اعمال الجلسة سيشمل التصويت على عدد من القرارات المهمة.فيما يلي نص الوثيقة:-