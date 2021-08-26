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مجلس النواب يعلن جدول اعمال جلسة الاحد المقبل
سياسة
2021-08-26 | 09:18
1,975 مشاهدة
اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن جدول اعمال جلسة يوم الاحد المقبل.
وقالت الدائرة بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، ان جدول اعمال الجلسة سيشمل التصويت على عدد من القرارات المهمة.
فيما يلي نص الوثيقة:-
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