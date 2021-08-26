الغزي يوجه بتبسيط الاجراءات المتعلقة بحقوق شهداء عمليات التحرير

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الغزي وجّه الجهات ذات العلاقة، إلى الإسراع لإنجاز المعاملات الخاصة بذوي شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وتقديم العناية الفائقة للجرحى، عرفاناً بالتضحيات الجسيمة التي قدمها أفراد القوات المسلحة، والحشد الشعبي في معارك الشرف".واضافت ان "الغزي قال، خلال ترؤسه الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال اللجنة المشرفة على تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب، إن الواجب الوطني يحتم على الجميع، تقديم أفضل الخدمات والرعاية الكريمة، وتوفير سبل العيش الكريم لذوي الشهداء والجرحى، عبر تبسيط جميع الإجراءات في المؤسسات الرسمية وتسريعها".واشارت الامانة الى ان " اللجنة ناقشت ، آلية تسهيل معاملات الشهداء والجرحى في هيئة التقاعد الوطنية ومؤسسة الشهداء، من خلال مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بهذه الشريحة، فضلاً عن وضع آلية خاصة لتقديم الرعاية الطبية والصحية للجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل وزارة الصحة، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي؛ لتتم المصادقة عليها وإقرارها خلال الجلسة المقبلة".وحضر الاجتماع، الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، والوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، ووكيل وزارة الصحة، إلى جانب نائب رئيس هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدير العام لدائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء، ومعاون المدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية، ووكيل رئيس هيئة التقاعد الوطنية.