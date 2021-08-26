الكاظمي: عازمون على منع انخراط العراق بالتجاذبات الإقليمية

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عزم حكومته على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية والدولية، فيما اشار الى أنه ما يزال متمسكاً بموعد اجراء الانتخابات خلال تشرين الاول المقبل.

وقال الكاظمي في جلسات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في بغداد، إن "مسؤوليتنا جسيمة، لأن المشكلة الأساسية في العراق كما نراها لم تكن مشكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار، بل المشكلة كما فهمناها هي انعدام الثقة. وانعدام الثقة في أي مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي على هذا المجتمع".