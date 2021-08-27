الكاظمي يتحدث عن الطروحات التي قدمها مؤتمر الحوار الوطني ببغداد

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية ننوز، "اعجبتُ بالطروحات التي قدمها مؤتمر الحوار الوطني ببغداد الذي ضم شخصيات اجتماعية ومهنية وثقافية وشبابية من كل المحافظات والورقة الاصلاحية التي صوتوا عليها".

واضاف، "وعدتُ بإستلهام مضامين هذه الورقة وتقديمها الى القوى السياسية لتصبحَ تعهداً وميثاقاً وطنياً يوفر اجواءَ الثقة لخوض الانتخابات".

اعجبتُ بالطروحات التي قدمها مؤتمر الحوار الوطني ببغداد الذي ضم شخصيات اجتماعية ومهنية وثقافية وشبابية من كل المحافظات والورقة الاصلاحية التي صوتوا عليها، ووعدتُ بإستلهام مضامين هذه الورقة وتقديمها الى القوى السياسية لتصبحَ تعهداً وميثاقاً وطنياً يوفر اجواءَ الثقة لخوض الانتخابات.