الصدر: سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وذكر الصدر في خطاب متلفز، تابعته السومرية ينوز، انه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية"، دعته للمشاركة في الانتخابات.

واضاف الصدر ان "الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، كما اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات".

واشار الى انه "سنخوض الانتخابات بعزم وإصرار"، لافتاً الى انه "أجد نفسي محتاجاً إليكم وشكراً للأخ الكاظمي".

وخاطب الصدر أنصاره بالقول: "أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة التظاهرات وقبة البرلمان تارة اخرى".