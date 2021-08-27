العراق يعلق على قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، أن العراق يعرب عن أسفه لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزارة الخارجية تُعربُ عن أسفها لقطعِ العلاقات الدبلوماسيّة بين الشقيقتين، المملكة المغربيّة والجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة".

ودعت الوزارة الجانبين إلى الارتكان لكلِّ ما من شأنه تحقيق علاقات مُستقرّة، بعيدة عن التصعيد بما يضر مصالح البلدين، واعتماد السُبُل الدبلوماسيّة طريقاً للحلِّ والجلوس على طاولة الحوار لحلِّ الخلافات".