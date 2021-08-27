Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
بعد رضوخ باريس.. تحديد موعد سفر مبابي إلى مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

العراق وروسيا يناقشان ملفات التعاون الثنائيّ بين البلدين

سياسة

2021-08-27 | 10:50
العراق وروسيا يناقشان ملفات التعاون الثنائيّ بين البلدين
432 مشاهدة

ترأس وزير الخارجيَّة ونائب رئيس الوزراء الروسي ، اليوم الجمعة، اجتماعات اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترأس وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء السيّد يوري بوريسوف اجتماعات اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة الدورة التاسعة، والذي إنعقدت في موسكو يوم الخميس 2021/8/26، لمُناقشة ملفات التعاون الثنائيّ بين بغداد وموسكو، وسُبُل تطويرها بما يخدم البلدين الصديقين".

واضافت انه "تطرق الجانبان إلى عدد من ملفات التعاون المُشترَك في المجال الاقتصاديّ، وتطوير تكنولوجيا الزراعة، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، والدبلوماسيّين من كلا البلدين، كما بحثا دعم ملف الطلبة العراقيين، وتجديد الإقامة، وفي هذا الملف تم تثمين القرار للسماح للطلبة العراقيين بالعودة إلى روسيا لتكملة دراساتهم، وفي ملف آخر تم التأكيد على تطوير الجانب السياحي والثقافي، والعمل على زيادة الدعم، وتسهيل الرحلات الجوية في كلا البلدين، لتفعيل العلاقات التجارية".

واشارت الوزارة الى انه "أحتلت ملفات الطاقة جانباً مُهماً من جدول الأعمال حيث تلعب الشركات الروسية للنفط والغاز دوراً مُهما في القطاع النفطي وإعادة صياغة الصناعة النفطية، وتم تشخيص بعض المشاكل العالقة بين الشركات ووزارة النفط، وتم معالجتها. وفي مجال الطاقة الكهربائيّة تم النقاش حول المشاريع الكهربائيّة المتروكة أو المتلكئة والتي تم التعاقد حولها مع الشركات الروسيه في السابق ! وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تفعيل العمل في هذه المشاريع وعودة الشركات الروسية للعمل فيها".

واوضحت ان " الجانبان وقـَّعا على المحضر المُشترَك لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-الروسيّة"، مبينة انه "جرى الاتفاق على تنمية، وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات الإنتاجيّة، والخدميّة، كما اتفقا على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل، والمُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآلـيّات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائيّ".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:20 | 2021-08-27 14:20
14:18 | 2021-08-27 14:18
14:01 | 2021-08-27 14:01
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
وزير المالية يتحدث عن عملية تغيير سعر صرف الدولار
28.87%
07:17 | 2021-08-26
وزير المالية يتحدث عن عملية تغيير سعر صرف الدولار
07:17 | 2021-08-26
فاجعة تهز البصرة.. اربعة اشقاء يفارقون الحياة امام والدتهم (فيديو وصور)
19.04%
05:50 | 2021-08-26
فاجعة تهز البصرة.. اربعة اشقاء يفارقون الحياة امام والدتهم (فيديو وصور)
05:50 | 2021-08-26
حسين علي يوجه رسالة الى المدرب الهولندي ادفوكات
15.98%
03:02 | 2021-08-26
حسين علي يوجه رسالة الى المدرب الهولندي ادفوكات
03:02 | 2021-08-26
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
14.46%
03:29 | 2021-08-26
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:29 | 2021-08-26
افغانستان: &quot;داعش&quot; ينشر صورة انتحاري مطار كابل ويكشف عن اسمه
10.94%
02:19 | 2021-08-27
افغانستان: "داعش" ينشر صورة انتحاري مطار كابل ويكشف عن اسمه
02:19 | 2021-08-27
المالية تكشف عن سعر برميل النفط في موازنة 2022 وتلوح بقانون جديد للضرائب
10.7%
08:00 | 2021-08-26
المالية تكشف عن سعر برميل النفط في موازنة 2022 وتلوح بقانون جديد للضرائب
08:00 | 2021-08-26
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.