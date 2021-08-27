العراق وروسيا يناقشان ملفات التعاون الثنائيّ بين البلدين

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ترأس وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ونائب رئيس الوزراء السيّد يوري بوريسوف اجتماعات اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة الدورة التاسعة، والذي إنعقدت في موسكو يوم الخميس 2021/8/26، لمُناقشة ملفات التعاون الثنائيّ بين بغداد وموسكو، وسُبُل تطويرها بما يخدم البلدين الصديقين".واضافت انه "تطرق الجانبان إلى عدد من ملفات التعاون المُشترَك في المجال الاقتصاديّ، وتطوير تكنولوجيا الزراعة، وتسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين، والدبلوماسيّين من كلا البلدين، كما بحثا دعم ملف الطلبة العراقيين، وتجديد الإقامة، وفي هذا الملف تم تثمين القرار للسماح للطلبة العراقيين بالعودة إلى روسيا لتكملة دراساتهم، وفي ملف آخر تم التأكيد على تطوير الجانب السياحي والثقافي، والعمل على زيادة الدعم، وتسهيل الرحلات الجوية في كلا البلدين، لتفعيل العلاقات التجارية".واشارت الوزارة الى انه "أحتلت ملفات الطاقة جانباً مُهماً من جدول الأعمال حيث تلعب الشركات الروسية للنفط والغاز دوراً مُهما في القطاع النفطي وإعادة صياغة الصناعة النفطية، وتم تشخيص بعض المشاكل العالقة بين الشركات ووزارة النفط، وتم معالجتها. وفي مجال الطاقة الكهربائيّة تم النقاش حول المشاريع الكهربائيّة المتروكة أو المتلكئة والتي تم التعاقد حولها مع الشركات الروسيه في السابق ! وفي هذا الصدد تم الاتفاق على تفعيل العمل في هذه المشاريع وعودة الشركات الروسية للعمل فيها".واوضحت ان " الجانبان وقـَّعا على المحضر المُشترَك لاجتماعات الدورة التاسعة للجنة المُشترَكة العراقـيَّة-الروسيّة"، مبينة انه "جرى الاتفاق على تنمية، وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات الإنتاجيّة، والخدميّة، كما اتفقا على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل، والمُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآلـيّات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائيّ".