بغداد تعزي واشنطن والأخيرة تؤكد: العراقيون سباقون في قتال الإرهاب

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً بمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جاك سوليفان، مُقدماً التعازي للحكومة الأمريكية بسقوط عددٍ من الجنود الأمريكان بالإضافة إلى عدد من المواطنين الأفغان إثر التفجير الذي وقع يوم أمس بالعاصمة الأفغانيّة كابُل".وأكد حسين، أنّ "العراقيين حاربوا إرهابييّ داعش وضحوا بأبنائهم في سبيل إنقاذ المنطقة من خطر الإرهاب. مُعرباً عن إدانته الشديدة بهذا الفعل الإرهابيّ".بدوره، أشار سوليفان إلى أنّ "العراقيين كانوا سباقين في قتال الإرهاب وجماعاته، وإنّ هذا التضامن مع عوائل الضحايا دليل على إحساس التضامن بين الكثير من أبناء العراق والذين وقعوا ضحايا لمثل هذه العمليات الإرهابيّة، ولا بدَّ من الاستمرار في مُحاربتهم ودحرهم حيثما وجدوا".وشدّد مستشار الأمن القومي الأمريكيّ، على "أهميّة عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يوم غد السبت، واصفاً المُؤتمر بأنه دليل على فاعليّة العمل الدبلوماسي العراقي، مُؤكِّداً أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تساند عقد هذا الاجتماع".