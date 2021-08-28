العراق والأردن يؤكدان أهمية "قمة بغداد" لتجاوز الأزمات واستقرار المنطقة

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن صالح "استقبل، الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزها في مختلف المجالات عبر الاتفاقات الثنائية، وكذلك عبر التعاون الثلاثي إلى جانب مصر، حيث جرت الإشارة إلى أن هذا التعاون مهم ويخدم كل المنطقة عبر تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية من خلال دعم الاستثمار والتعاون في قطاعات الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية".وتم التطرق، خلال اللقاء، وفق البيان، إلى "تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في تعزيز التعاون وتجاوز الأزمات والانطلاق نحو أمن واستقرار المنطقة باعتباره أولوية للجميع، وضرورة إنهاء التوترات عبر التلاقي والحوار الفاعل والجاد والانطلاق نحو آفاق التعاون المشترك في الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يعزز حياة أفضل لكل شعوب المنطقة".وأكّد صالح، أن "علاقات العراق المتوازنة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن دور العراق في ذلك مهم ومحوري، ولا بد من ضمان أمنه واستقراره الذي سينعكس إيجاباً على الجميع، ويؤسس لآفاق أرحب تستند على السلام وتنطلق نحو ترابطات اقتصادية".من جانبه، عبّر الملك عبدالله عن سعادته بزيارة بغداد مجدداً، مشيداً بتنامي العلاقات المشتركة، ومجدداً وقوف بلاده إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الطموحات الموضوعة في هذا الصدد، من خلال تعزيز الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.