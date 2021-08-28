العراق وفرنسا يبحثان تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".ورحَّب الحلبوسي، بحسب البيان، "بزيارة الرئيس ماكرون إلى العراق ومشاركته في أعمال المؤتمر، ودعم فرنسا للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة، وتدعيم جهود التهدئة في المنطقة؛ من أجل تحقيق التنمية والاستقرار".وأكد رئيس مجلس النواب "تطلُّعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، وتنسيق المواقف الثنائية في مختلف المجالات والمحافل وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".من جانبه، جدَّد الرئيس ماكرون دعم بلاده للعراق، مشيداً بالدور الذي يؤديه في المنطقة، وخلق فرص الحوار بين دولها؛ من أجل إرساء الأمن والاستقرار.