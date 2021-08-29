بارزاني وماكرون يبحثان تنفيذ اتفاق سنجار وعودة النازحين

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "اجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مشترك مع رئيس إقليم كردستان ورئيسة البرلمان، لبحث تطورات الوضع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا".وأشار الرئيس الفرنسي، إلى العلاقة التاريخية التي تجمع بين فرنسا وإقليم كردستان والدور الذي لعبته بيشمركة في إلحاق الهزيمة بداعش، مؤكداً مواصلة دعم ومساندة بلاده للإقليم، وقال: "زيارتنا إلى كوردستان هي رسالة مفادها أن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها".بدوره، أكد رئيس حكومة الإقليم، أهمية العمل والتنسيق المشترك مع فرنسا والمجتمع الدولي في سبيل حل جميع مشاكل العراق ولا سيما القضايا العالقة بين كردستان والحكومة الاتحادية.وفي جانب آخر من الاجتماع، جرت مناقشة حول أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتهيئة الأرضية الملائمة لعودة النازحين إلى مناطقهم.