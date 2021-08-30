وزير الخارجيَّة يصل النمسا للمُشاركة في مُنتدى ألباخ

وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "وصل اليوم، إلى العاصمة النمساوية فيينا بناء على الدعوة المُوجهة له من قبل وزير الخارجيَّة النمساوي الكساندر شالنبيرغ، للمُشاركة في مُنتدى ألباخ للأمن والتعاون الذي سيعقد في النمسا في الأول من أيلول 2021".ومن المُؤمل أنّ يعقد الوزير العراقي، بحسب البيان، على هامش المُنتدى، اجتماعاً مع وزير الخارجيَّة النمساوي، "لبحث العلاقات الثنائيَّة السياسية والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين وسُبُل تعزيزها".