في لاهاي.. العراق يناقش السياسة الاستراتيجية بشأن المفقودين وضحايا المقابر الجماعية

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه أكد "اننا ملزمين بتهيئة الدعم المادي والمعنوي لهذا الملف الذي يظهر للعالم مدى المأساة التي تعرض لها الشعب العراقي طيلة الحقب المختلفة" .واضاف ان "رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي "قدم شرحاً موجزاً للدور الرئيسي والفعال الذي تقوم به مؤسسة الشهداء والتي تعنى بهذا الملف من خلال دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية وكوادرها المخلصة التي تعمل بتفاني واخلاص عاليين مهما كانت المصاعب التي تواجهها من قلة التخصيصات المالية والظروف البيئية الصعبة والمصاعب الامنية التي تلاقيها في بعض المناطق الساخنة احياناً ، شاكراً في الوقت نفسه كل المتعاونين من المنظمات الحكومية والدولية بتسليط الضوء على هذا الملف" .واشار البيان الى ان "المديره العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين ICMP كاثرين بومبرغر اليوم في افتتاح الاجتماع اوضحت ، إن "الهدف هو تطوير استراتيجية مشتركة للمساءلة عن الأشخاص المفقودين وتأمين حقوق جميع أسر المفقودين."هذا وقد ضم الوفد المشارك مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم ومعاونه عامر زغير ومدير عام دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة الدكتور زيد علي .