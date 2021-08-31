مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".